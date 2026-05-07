Valditara e il lapsus su Mattarella | Ucciso dalle Br Lui si difende | Sciacallaggio ignobile era chiaro fosse vittima della mafia

Durante un evento ufficiale, un ministro ha commesso un lapsus citando il nome del presidente della Repubblica, affermando erroneamente che fosse stato “ucciso dalle Brigate Rosse”. Successivamente, ha precisato che si trattava di un errore e che la persona in questione era vittima della mafia. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e ha portato a una richiesta di chiarimenti ufficiali.

«Dopo aver fortemente voluto essere presente alla intitolazione di una scuola nella provincia di Avellino dedicata a Piersanti Mattarella, vittima della mafia, e dopo aver oggi ricordato almeno 20 volte in diversi interventi pubblici che è stato “ucciso dalla mafia”, è un atto di sciacallaggio utilizzare un mio lapsus per fare polemiche sterili». Così, in una nota, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene sulle polemiche seguite alle sue dichiarazioni. Il lapsus durante l’inaugurazione Nel corso della cerimonia in Irpinia per l’intitolazione della scuola, Valditara aveva infatti attribuito alle Brigate Rosse l’omicidio di Piersanti Mattarella, ucciso invece dalla mafia.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Valditara e il lapsus su Mattarella: “Ucciso dalle Br”. Lui si difende: “Sciacallaggio ignobile, era chiaro fosse vittima della mafia” Notizie correlate Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”“Sono qui per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente... Genova, il fratello gli confessa su Whatsapp di aver ucciso un uomo, lui va dai carabinieri e salva la vita alla vittimaUna coltellata al torace, l’altra sul collo e l’ultima, probabilmente indirizzata all’addome, parata con un polso. Contenuti di approfondimento Si parla di: Gaffe Valditara su uccisione Piersanti Mattarella, lui 'solo un lapsus'. Valditara e il lapsus su Mattarella: Ucciso dalle Br. Lui si difende: Sciacallaggio ignobile, era chiaro fosse vittima della mafiaIl ministro replica alle polemiche: «L’ho detto venti volte, è stato solo un errore» «Dopo aver fortemente voluto essere presente alla intitolazione di una scuola nella provincia di Avellino dedicata ... gazzettadelsud.it Il video in cui Valditara dice che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalle Brigate RosseGiovedì, durante un incontro con alcuni giornalisti, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha detto che Piersanti Mattarella, presidente della Sicilia e fratello dell’attuale presidente della ... ilpost.it