Genova il fratello gli confessa su Whatsapp di aver ucciso un uomo lui va dai carabinieri e salva la vita alla vittima

Il fratello di un uomo di Genova ha confessato tramite WhatsApp di aver ucciso una persona, spingendo il fratello a rivolgersi ai carabinieri e a salvare la vittima. La polizia ha arrestato l’autore del tentato omicidio, trovato ancora sporco di sangue in un bar vicino alla scena del crimine. La rissa è scoppiata in una casa dopo aver consumato crack con una minorenne, portando a ferite gravi: una coltellata al torace, un’altra sul collo e una terza, forse all’addome, evitata grazie a una reazione tempestiva.

Una coltellata al torace, l'altra sul collo e l'ultima, probabilmente indirizzata all'addome, parata con un polso. Un quarantenne nato a Brescia, e residente a Genova, domenica sera ha rischiato di morire sotto i colpi feroci di uno dei due ospiti che aveva invitato a casa per fumare il crack (stupefacente trovato in grandi quantità nell'immobile). Una violenza inspiegabile, forse causata dalla massiccia assunzione di droga, che è costata l'arresto a Elton Vogli, cittadino di origine albanese di 37 anni, fuggito dopo aver visto l'uomo cadere in un lago di sangue dietro al divano. Credeva di aver ucciso Vogli, con precedenti per rissa, così come ha detto al fratello sulla loro chat di whatsapp inviandogli una serie di messaggi disperati e di fotografie della scena del delitto.