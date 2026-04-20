A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle candidature alle prossime elezioni comunali, la situazione nel centrodestra si presenta più complessa del previsto. In città, la Lega ha deciso di ritirare il proprio sostegno al candidato di coalizione e ha confermato invece il supporto all’attuale sindaco. La decisione ha portato a una spaccatura all’interno della coalizione, che ora si trova a dover fare i conti con divisioni e scelte ancora da definire.

Tempo di lettura: 2 minuti Si apre all’insegna della frammentazione la corsa alle elezioni comunali ad Avellino, il centrodestra si presenta spaccato nonostante la pace sancita a livello regionale tra i leader di Forza Italia e Fratelli d’Italia, rispettivamente Fulvio Martusciello e Edmondo Cirielli. L’ultimo vertice tra i leader regionali non è bastato a trovare una sintesi condivisa nel capoluogo irpino lasciando sul campo due candidati contrapposti. Da un lato la Lega ha deciso di sostenere Gianluca Festa, ex sindaco della città, rivendicando la scelta con una linea politica chiara: “Tra l’originale e la sua copia, meglio l’originale”. Dall’altro, Fratelli d’Italia ha optato per appoggiare Laura Nargi, anche lei ex sindaca, sostenuta da una parte della coalizione di centrodestra.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centrodestra, ad Avellino la Lega si sfila e conferma l’appoggio a Festa

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