Carnevale Multiculturale ad Avellino quando la solidarietà si veste a festa

Il Carnevale Multiculturale di Avellino si svolge oggi a causa dell’arrivo di molte famiglie straniere che vogliono condividere le proprie tradizioni. La piazza principale si riempie di colori vivaci e musica, mentre i bambini indossano costumi creativi e si divertono a saltare e a lanciare coriandoli. La manifestazione, organizzata dal Comune, mira a rafforzare il senso di comunità tra abitanti e immigrati, creando un momento di festa per tutti.

Un pomeriggio di giochi ed emozioni riunisce i bambini del SAI nel segno dell'integrazione. di Alfredo Picariello Avellino, 17 febbraio 2026 - Culture che si incontrano, si scambiano e si intrecciano.Negli occhi dei tanti bambini presenti non c'è più il solco della sofferenza per la lontananza e la distanza dal loro Paese di origine, c'è soltanto la voglia di stare insieme, di divertirsi, di lanciare in aria i palloncini colorati, realizzare e colorare un disegno, di ballare, spintonarsi, magari prendersi anche un po' in giro.E di giocare a Twister. Mentre i loro genitori chiacchierano, lingue a volte diverse che si mescolano, come le culture e la spontaneità.