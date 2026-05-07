Vaccini De Rosa | Proteggono anche i più fragili non solo l’individuo

Il Professor Francesco Giuseppe De Rosa ha rilasciato un’intervista sulla piattaforma internazionale Fast News Platform, seguita da un pubblico globale che comprende anche collegamenti da Nord America e comunità italiane all’estero. Durante l’intervista, ha parlato dell’efficacia dei vaccini nel proteggere non solo gli individui, ma anche le persone più vulnerabili. La discussione si è concentrata sull’importanza della vaccinazione come strumento di tutela collettiva in vari contesti.

L’intervista al Professor Francesco Giuseppe De Rosa si è svolta sulla piattaforma multimediale internazionale Fast News Platform, seguita da un pubblico distribuito in diversi Paesi, con collegamenti anche da Nord America e comunità italiane all’estero. In apertura, l’editore Antonio Nesci ha richiamato la dimensione globale del pubblico collegato. Al centro del confronto il tema dei vaccini, affrontato dal professore con un approccio strettamente clinico e scientifico, a partire dalla valutazione del rapporto tra benefici e rischi. “Quando si parla di medicina e di vaccini i rischi vanno sempre considerati”, ha spiegato De Rosa. “Il rapporto rischio-beneficio dei vaccini è nettamente a favore del beneficio”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vaccini, De Rosa: “Proteggono anche i più fragili, non solo l’individuo” Notizie correlate Leggi anche: Vaccini, la sfida dopo la Manovra: ampliare copertura per adulti e fragili Kallas: “Truppe Usa in Europa proteggono anche interessi americani”I leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali sono arrivati ??a Yerevan, in Armenia per il vertice della Comunità politica europea... Contenuti utili per approfondire I vaccini proteggono anche dall’Alzheimer?I vaccini ci proteggono da malattie infettive, ma forse anche dalla demenza. L'ipotesi che addestrare il sistema immunitario contro virus e batteri aiuti ad allontanare l’Alzheimer circola da tempo, e ... repubblica.it Vaccini. Ecco come ci proteggono in tutte le fasi della vitaIn occasione della Settimana mondiale dell'immunizzazione verranno celebrate tutte le persone che contribuiscono ad assicurare che tutti siano protetti contro le malattie prevenibili da vaccinazione ... quotidianosanita.it