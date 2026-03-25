Vaccini la sfida dopo la Manovra | ampliare copertura per adulti e fragili

L’Italia ha previsto per la prima volta risorse strutturali dedicate alla prevenzione e ai vaccini nella legge di Bilancio 2026. La decisione arriva dopo un dibattito pubblico e politico che ha portato all’approvazione di misure specifiche per aumentare la copertura vaccinale, in particolare tra gli adulti e le persone fragili. La manovra finanzia interventi mirati per sostenere questa strategia di prevenzione.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Sal.ute) - L'Italia ha stanziato per la prima volta risorse strutturali dedicate alla prevenzione e ai vaccini nella legge di Bilancio 2026. Ora la sfida è trasformare questo investimento in accesso reale ed equo su tutto il territorio, soprattutto per la popolazione adulta e fragile. Un passaggio cruciale in un Paese in cui quasi un cittadino su quattro ha più di 65 anni e l'aumento della longevità si accompagna a un crescente carico di cronicità. In questo contesto, le vaccinazioni dell'adulto, a partire da quelle contro Herpes zoster e virus respiratorio sinciziale (Rsv), emergono come una leva strategica per la sostenibilità del Ssn. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vaccini, la sfida dopo la Manovra: ampliare copertura per adulti e fragili Articoli correlati Bambini fragili o adulti disorientati? La scuola nello smarrimento del nostro tempoBambini e adulti: due parole che sembrano opposte, eppure profondamente intrecciate. Leggi anche: Vaccini, Barretta (Fimp): "Pediatri impegnati per migliore copertura anti-meningococco B"