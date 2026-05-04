I leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali sono arrivati a Yerevan, in Armenia, per partecipare al vertice della Comunità politica europea. Nel corso dell’incontro, un rappresentante ha dichiarato che le truppe statunitensi presenti in Europa proteggono anche interessi americani. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza e alle relazioni tra le nazioni coinvolte.

I leader dei paesi dell’ Unione Europea e dei partner regionali sono arrivati??a Yerevan, in Armenia per il vertice della Comunità politica europea (Cpe). L’alta rappresentante dell’UE Kaja Kallas, il primo ministro estone Kristen Michal, il primo ministro irlandese Micheal Martin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen erano tra coloro che sono arrivati??lunedì mattina al complesso Karen Demirchyan. Il vertice riunisce i leader dei 27 paesi dell’UE più Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e NATO.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kallas: “Truppe Usa in Europa proteggono anche interessi americani”

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