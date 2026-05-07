A Berbenno, in provincia di Sondrio, la corsa organizzata in memoria di Sara Ravizza ha registrato il tutto esaurito. Sono stati circa 300 i partecipanti che hanno risposto all’appello dell’Arianna Fontana Fan Club per questa iniziativa. L’evento si è svolto nelle ultime ore, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La partecipazione ha superato le aspettative degli organizzatori, che avevano previsto un numero inferiore di iscritti.

Berbenno (Sondrio) – La corsa di Sara ha fatto registrare il sold out. Gran successo di partecipanti per la kermesse podistica promossa dall’ Arianna Fontana Fan Club e dedicata alla memoria di Sara Ravizza, giovane compagna di scuola di Ari, scomparsa prematuramente nel 2012 a causa di una malattia rara. Tre gli ingredienti alla base del successo della corsa di Sara: una nuova collocazione nel fitto calendario sportivo valtellinese, una splendida giornata di sole e la finalità benefica. Domenica la manifestazione podistica ha festeggiato la sua nona edizione a Berbenno di Valtellina e i 300 pettorali, messi a disposizione da Arianna Fontana Fan Club, sono terminati a pochi minuti dal via della gara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Va sold out la corsa in nome di Sara Ravizza. In 300 rispondono all’appello dell’Arianna Fontana Fan Club

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