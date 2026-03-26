Briga e Arianna genitori è nata la figlia | il nome e le foto conquistano i fan

Da novella2000.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Briga e Arianna sono diventati genitori della loro prima figlia. La nascita è avvenuta recentemente, e sui social sono state condivise alcune foto della neonata e il nome scelto. I fan hanno commentato con entusiasmo le immagini e le notizie sulla nascita. La coppia ha confermato la nascita attraverso i propri canali ufficiali.

Briga e Arianna finalmente genitori: nata la loro prima figlia dopo un percorso ricco di emozioni e speranza. L’annuncio sui social. Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno realizzato il loro sogno: è nata la loro prima figlia. La coppia ha condiviso la gioia sui social con uno scatto dall’ospedale e una dolce dedica: “Figlia di un immenso Amore”, segnando l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita da genitori. La nascita della piccola rappresenta il coronamento di un sogno a lungo atteso. La coppia, legata dal 2019 e sposata dal 2021 nella Basilica di San Pietro a Roma, ha raccontato apertamente le difficoltà incontrate nel concepimento. Arianna aveva confidato: “Vorrei che altre coppie che provassero questa cosa non si sentissero sole o in difetto”, mentre Briga la rassicurava: “Vedrai che accadrà, ne sono sicuro”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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