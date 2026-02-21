Arianna Fontana e la finale olimpica corsa stringendo i denti | cosa le è successo davvero
Arianna Fontana ha corso la finale olimpica con un forte dolore alla gamba, causato da una contusione subita durante i quarti di gara. La pattinatrice italiana ha raccontato di aver sentito il dolore aumentare mentre scivolava sulla pista, ma ha deciso di non fermarsi. Nonostante la sofferenza, ha mantenuto la concentrazione fino all’ultimo giro. La sua prestazione ha sorpreso molti spettatori, che hanno notato il suo sforzo evidente.
La pattinatrice azzurra ha spiegato in quali condizioni ha affrontato l'ultima gara dopo l'incidente nei quarti: "Ho riportato una brutta contusione, in finale il dolore s'è fatto sentire".
Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in finale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successoArianna Fontana è caduta durante la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track, ma è riuscita a rialzarsi e a qualificarsi per la finale.
