Il Segretario di Stato Vaticano ha affermato che la Chiesa dialoga con tutte le parti per promuovere la pace nel Medio Oriente e ha sottolineato l’importanza di fermare tutte le guerre. Il Papa ha pregato per le vittime dei conflitti nella regione, mentre il cardinale Pietro Parolin ha ribadito l’urgenza di fermare le ostilità. La posizione della Santa Sede si basa sulla volontà di favorire il dialogo tra le diverse fazioni.

Per la pace la Chiesa dialoga con tutti. Parole del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, che ha ribadito l’urgenza di fermare tutte le guerre. E intanto la Sala Stampa della Santa Sede fa sapere che Papa Leone XIV esprime “profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come Padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita ucciso questo pomeriggio a Qlayaa. Segue con preoccupazione quanto avviene e prega perché cessi al più presto ogni ostilità”. Servizio di Paolo Fucili Medio Oriente, Santa Sede: Chiesa dialoga con tutti. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Medio Oriente, Santa Sede: Chiesa dialoga con tutti. Papa prega per le vittime

Articoli correlati

Il Papa: "Profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti in Medio Oriente"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Papa Leone XIV: "Costernato per le notizie dal Medio Oriente, tacciano le armi"«Dall’Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a aggiungere notizie che testano profonda costernazione: agli episodi di violenza e devastazione e...

Medio Oriente, Santa Sede: Chiesa dialoga con tutti. Papa prega per le vittime

Altri aggiornamenti su Medio Oriente

Temi più discussi: Parolin: le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo; Guerra Iran in Medio Oriente. Mons. Lhernould (pres. Conf. episcopale Nord Africa): La violenza non risponde alla sofferenza, la amplifica; Il vescovo Olivero (Cei): Così si radicalizza il Medio Oriente, la guerra non è mai preventiva; Parolin sull’Iran: Le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo.

Medio Oriente: Aram I (Catholicos), fermare la guerra e proteggere le popolazioni civiliUn appello alla cessazione immediata delle operazioni militari, alla tutela delle popolazioni civili e alla costruzione di una pace duratura fondata sul dialogo e sul rispetto del diritto internaziona ... agensir.it

Leone XIV: profondo dolore per vittime bombardamenti in Medio Oriente e morte di padre Pierre El-RahiPapa Leone XIV esprime profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come p ... agensir.it

#ottoemezzo Medio Oriente, Caracciolo: “L’Italia è marginale, Meloni serve solo da pedina per gli Usa” x.com

MEDIO ORIENTE | L'Unhcr afferma che in Libano ci sono oltre 100.000 nuovi sfollati in 24 ore a causa della guerra. #ANSA - facebook.com facebook