Secondo recenti analisi, l’Europa viene descritta come un terreno fertile per nuove minacce terroristiche, con categorie di attentatori che si sviluppano e si adattano alle circostanze attuali. I flussi migratori sono considerati un fattore che potrebbe facilitare le infiltrazioni jihadiste, aumentando il rischio di attacchi. Le autorità europee monitorano attentamente queste dinamiche per valutare le potenziali vulnerabilità della sicurezza.

? Cosa scoprirai Quali nuove categorie di terroristi minacciano ora la sicurezza europea?. Come influiscono i flussi migratori sulla capacità di infiltrazione jihadista?. Perché Washington considera l'Europa un incubatore di minacce per gli USA?. Chi dovrà rispondere concretamente alla richiesta di chiudere i confini?.? In Breve Nuove minacce identificate: narco-terroristi, terroristi islamici ed estremisti di sinistra come anarchici.. Distacco dalla gestione Biden focalizzata su suprematismo bianco e gruppi di estrema destra.. Migrazioni senza restrizioni descritte come cinghia di trasmissione per infiltrazioni jihadiste in Europa.. Sicurezza USA legata alla capacità europea di chiudere falle ai confini e infiltrazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: l’Europa è un incubatore di minacce e bersaglio dei terroristi

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