Europa incubatore di terroristi L' allarme arriva pure dagli Usa

Un’agenzia statunitense ha affermato che l’Europa rappresenta un ambiente favorevole alla radicalizzazione e all’insorgenza di terroristi. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza internazionale e sui rischi legati al terrorismo. Le autorità americane hanno indicato l’Europa come area di origine e di diffusione di individui coinvolti in attività terroristiche, senza fornire dettagli specifici sui paesi coinvolti.

L’Europa sarebbe “ un incubatore di terroristi ”. A dichiararlo è l’amministrazione di Donald Trump in un documento sulla “Strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo”, dove vengono segnalate le tre principali minacce per la società Usa: “ narco-terroristi e bande internazionali”, “ terroristi islamisti storici” ed “estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti ”. Si tratta di una vera e propria inversione per l’amministrazione Usa dai tempi di Joe Biden, quando tra le principali minacce c’erano gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche. Nel documento pubblicato ieri, invece, si legge che “è evidente a tutti che gruppi ostili ben organizzati stiano sfruttando le frontiere aperte e gli ideali globalisti a esse associati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Europa incubatore di terroristi”. L'allarme arriva pure dagli Usa Notizie correlate “L’Europa ha carburante per gli aerei forse per sei settimane”: l’allarme dell’Aie. Flussi record dagli Usa, ma non basteràSolo un terzo del cherosene per aerei arrivato dal Golfo Persico rispetto a quello importato il mese precedente. Australia in pericolo: l’allarme sulla dipendenza dagli USA? Cosa sapere Hastie avverte a Melbourne che la dipendenza dagli USA compromette la sicurezza nazionale.