Borse europee in crescita | Mps e Mediobanca trainano Milano spinta da accordi Usa-Giappone e tech a Wall Street

Oggi, le borse europee hanno registrato un aumento, spinta da Mps e Mediobanca a Milano. La seduta è stata favorita dalle notizie di nuovi accordi tra Usa e Giappone, che hanno rafforzato i mercati asiatici e influenzato positivamente Wall Street. A Milano, le azioni bancarie hanno mostrato segnali di ripresa, contribuendo alla performance generale. Gli investitori hanno reagito con ottimismo alle novità sui trattati internazionali e agli sviluppi nel settore tecnologico. La giornata si è conclusa con un clima di fiducia tra gli operatori.

Borse Europee in Rialzo: Milano Osservata Specialmente per Mps e Mediobanca. Le borse europee hanno chiuso la seduta odierna in territorio positivo, con un particolare su Piazza Affari. L’approvazione della fusione tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, e il conseguente delisting di Piazzetta Cuccia, hanno catalizzato l’attenzione degli investitori. Il contesto internazionale è sostenuto dal recupero del settore tecnologico a Wall Street e da un accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone. Ottimismo Internazionale e il Peso delle Tecnologie. L’avvio positivo delle borse europee si inserisce in un clima di generale ottimismo sui mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu Borse europee in stand-by: attesa per i dati USA e toni contrastanti su Mps. Tokyo ai record storici.Le Borse europee restano ferme in attesa dei dati chiave dagli Stati Uniti. Nuovi record per le Borse Ue con rally Wall Street e titoli difesaLe Borse europee registrano nuovi massimi grazie al rally di Wall Street e ai titoli del settore della difesa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Borse europee positive con focus sulle trimestrali, strappa EssilorLuxottica a Parigi; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude fiacco (-0,03%). Sul podio Leonardo, Fincantieri e Tenaris. In rosso Nexi; Borse 12 febbraio | Piazza Affari in rosso appesantita dalle utility, in luce Cucinelli, Stellantis e Fincantieri; Borse Ue appese alle trimestrali, a Milano sprint di Ferrari. Wall Street contrastata. Borsa: Milano positiva (+1,2%) con l'Europa dopo l'avvio di Wall streetMercati azionari del Vecchio continente in tenuta dopo la partenza in marginale crescita di Wall street e i dati della produzione industriale Usa: le Borse migliori sono quelle di Londra, Milano e Mad ... ansa.it Euronext, utili in crescita con la spinta di Piazza AffariEuronext ha chiuso il 2025 con utili e fatturato in crescita. Un risultato ottenuto dal gruppo pan-europeo dei listini con il contributo centrale di Borsa Italiana, entrato nel network nel 2021 ... ilmessaggero.it Usa e Giappone hanno rivelato i primi tre progetti legati all'accordo da 550 miliardi di dollari: una centrale a gas da 33 miliardi, un terminale per l'esportazione di petrolio e una fabbrica di diamanti sintetici. Tutti i dettagli e le aziende coinvolte. x.com Giappone, bollini di sicurezza obbligatori per le auto importate dagli Usa. Critiche sull'accordo bilaterale per agevolare l'accesso al mercato nipponico #ANSAmotori #ANSA facebook