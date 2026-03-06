Borse oggi 6 marzo | Petrolio sopra i 90 dollari Wall Street trascina in rosso le borse europee | Milano a -1,7% La diretta

Le borse europee registrano cali consistenti oggi, con Milano che perde l’1,7% e i mercati che si avvicinano ai minimi di giornata. Nel frattempo, Wall Street guida un ribasso che coinvolge anche le piazze finanziarie del Vecchio Continente. Il petrolio supera i 90 dollari al barile, contribuendo a muovere gli andamenti dei mercati e alimentando le tensioni sui listini. La situazione resta molto volatile e in evoluzione.

(Fausta Chiesa)?Il Kuwait riduce la produzione di petrolio dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio per il greggio. Secondo il Wall Street Journal, il governo sta valutando di limitare la produzione al solo fabbisogno domestico. In ballo ci sono circa 2,6 milioni di barili al giorno, con decisioni su tagli più ampi attese nei prossimi giorni. Ampliano i cali le Borse europee, che viaggiano sui minimi di giornata, mentre Wall Street ha aperto in rosso in seguito alla pubblicazione dei dati sul lavoro Usa. A febbraio, infatti, l'occupazione è calata più delle attese, con un tasso di disoccupazione che è salito al 4,4%, dal 4,3% del mese precedente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

