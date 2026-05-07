Usa-Iran accordo limitato e temporaneo Da definire traffico Stretto Hormuz

Gli Stati Uniti e l'Iran stanno negoziando un accordo temporaneo e limitato con l'obiettivo di interrompere le tensioni tra i due paesi. Tra le questioni ancora da definire c'è la regolamentazione del traffico nello Stretto di Hormuz, una zona strategica per il passaggio delle navi. Le parti stanno cercando di trovare un'intesa che possa ridurre i rischi di escalation nella regione.

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Stati Uniti e Iran verso un accordo limitato e temporaneo per fermare il conflitto. Tra le questioni da definire la stabilizzazione del traffico nello Stretto di Hormuz. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa-Iran, accordo limitato e temporaneo. Da definire traffico Stretto Hormuz Usa-Iran, accordo limitato e temporaneo. Da definire traffico Stretto Hormuz Notizie correlate Leggi anche: Usa-Iran, trattativa a oltranza (dopo le tensioni iniziali). Sullo Stretto di Hormuz non c?è l?accordo Leggi anche: Accordo vicino tra Usa e Iran: un memorandum per fermare la guerra e aprire lo Stretto di Hormuz Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Iran, nuova proposta agli Usa: confronto sul nucleare in cambio allentamento sanzioni Trump: Non sono soddisfatto; Trump boccia la nuova proposta di accordo dell'Iran: Inaccettabile. E poi annuncia: Da lunedì libereremo le navi bloccate nello Stretto, se ostacolati risponderemo; Hormuz, Trump fa marcia indietro: Sospesa la missione di scorta alle navi, si cerca un'intesa; Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta. Medio Oriente Fonti della Reuters: «USA e Iran vicini a un accordo solo sulla fine della guerra»Gli Stati Uniti e l'Iran si stanno avvicinando a un accordo limitato e temporaneo per fermare la guerra: lo affermano fonti e funzionari al sito di Reuters, con una bozza che fermerebbe i combattiment ... bluewin.ch Guerra Iran, Usa valutano il riavvio del Project Freedom. In settimana navi commerciali fuori da HormuzQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. Il primo ministro ... ilgazzettino.it Iran-Usa, ore decisive: Teheran pronta a rispondere al piano americano, tensione su Hormuz Tutto su Trieste, in tempo reale e senza filtri. Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/trieste.news_igsh=ZWY4ZW1pMXJ5Mnh3&utm_source=qr - facebook.com facebook Iran-Usa, fuoco e spiragli. Trump: «La guerra può finire ora», si ricomincia da Islamabad x.com