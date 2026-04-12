Dopo settimane di tensioni, si sono incontrati i rappresentanti di Usa e Iran in un hotel di lusso a Islamabad, con la sicurezza affidata a ex membri delle forze armate. L'incontro, durato a lungo, ha rappresentato un primo passo verso un dialogo tra le due parti, anche se ancora non è stato raggiunto un accordo sul controllo dello Stretto di Hormuz. La discussione ha coinvolto varie questioni aperte tra le due nazioni.

Si sono parlati. E già questo è un evento storico perché al Serena Hotel di Islamabad, fortezza a cinque stelle dove la sicurezza è garantita da ex membri delle forze di polizia pakistane, è avvenuto l’incontro di più alto livello tra delegazioni di Iran e Usa dal 1979, vale a dire dai tempi della rivoluzione khomeinista. E continueranno a parlarsi. E questo è incoraggiante: ieri sera la tv di stato iraniana ha spiegato che nel corso della giornata c’erano già stati due round negoziali. I mediatori pakistani hanno insistito perché ve ne fosse un terzo nella notte o questa mattina. La Casa Bianca ha confermato che si va avanti, dopo cinque ore di confronto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Usa-Iran, trattativa a oltranza (dopo le tensioni iniziali). Sullo Stretto di Hormuz non c?è l?accordo

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