Nucleare sanzioni e apertura di Hormuz | ecco i 14 punti del piano Usa-Iran per fermare la guerra

La Casa Bianca ha annunciato di essere vicina a un accordo con l’Iran riguardo a un breve documento che potrebbe mettere fine al conflitto e creare le basi per futuri negoziati sul nucleare. Nell’ambito delle trattative sono stati discussi anche temi come le sanzioni e la presenza militare nello stretto di Hormuz. Sono stati presentati in totale 14 punti come parte di questo piano condiviso tra le due parti.

Washington attende una risposta entro 48 ore. Sul tavolo moratoria nucleare, fondi congelati, Hormuz e ispezioni a sorpresa. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un'intesa con l'Iran su un memorandum di una pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati nucleari più dettagliati. Lo riferisce Axios, citando due funzionari statunitensi e altre due fonti informate sul dossier. Secondo le fonti, Washington si aspetta una risposta iraniana su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. Al momento nulla sarebbe stato ancora concordato, ma le parti non sarebbero mai state così vicine a un accordo dall'inizio della guerra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nucleare, sanzioni e apertura di Hormuz: ecco i 14 punti del piano Usa-Iran per fermare la guerra Notizie correlate Da Hormuz al nucleare: ecco i 5 punti del piano di pace dell’IranTrump ha dichiarato sabato sera che esaminerà presto un nuovo piano di pace proposto dall’Iran, ma che “non riesce a immaginare che possa essere... Usa-Iran, piano di pace in 15 punti: dal no al nucleare a Hormuz libero. Teheran: “Negoziamo solo con JD Vance”Roma – Il presidente Usa, Donald Trump, canta vittoria e parla di un “grosso regalo” ricevuto dagli iraniani su petrolio e gas. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Guerra Iran, i 5 punti della proposta di pace di Teheran: da Hormuz a nucleare e sanzioni; Iran, nuova proposta agli Usa: confronto sul nucleare in cambio allentamento sanzioni Trump: Non sono soddisfatto; Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'. Medio Oriente: dall'uranio alle sanzioni, cosa prevede l'ultima bozza del memorandumRISOLUZIONE DEL CONFLITTO - Cessate il fuoco immediato e apertura di una finestra negoziale di 30 giorni per un accordo dettagliato sull'apertura di Hormuz, la limitazione del programma nucleare ... ansa.it Axios, vicina intesa Usa-Iran su memorandum di una paginaDue fonti ben informate di Axios hanno anche affermato che l'Iran accetterebbe di rimuovere dal Paese l'uranio altamente arricchito, una priorità chiave degli Stati Uniti che Teheran ha finora ... huffingtonpost.it L’ #Iran: proposta #Usa “Più una lista di desideri che realtà” Così il portavoce della commissione per sicurezza nazionale parlamento x.com #USA e #Iran vicini a un accordo Il piano prevede l'impegno iraniano a fermare l'arricchimento nucleare e la rimozione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, con effetti positivi sui mercati - facebook.com facebook