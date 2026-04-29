? Cosa sapere Il governatore Rocha Moya nega i legami con i Los Chapitos a Sinaloa.. L'inchiesta del Distretto Sud di New York coinvolge nove funzionari locali messicani.. Il governatore di Sinaloa, Rocha Moya, ha respinto con forza le accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che lo coinvolgerebbero in legami con la fazione dei Los Chapitos del Cartello di Sinaloa. La polemica è scoppiata a seguito delle dichiarazioni della Procura federale del Distretto Sud di New York, la quale ha indicato il vertice dello Stato messicano e altri nove funzionari locali come potenzialmente connessi ai figli di Joaquín Guzmán. Questo gruppo criminale, noto come Los Chapitos, è attualmente impegnato in un violento conflitto interno contro la fazione guidata dai figli di Ismael Zambada, definiti Los Mayitos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinaloa contro gli USA: il Governatore nega i legami con i cartelli

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