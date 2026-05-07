Uomini e Donne registrazione 5 maggio | torna Mario

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 5 maggio. Nel trono over torna Mario, invitata anche Magda che non si è presentata. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 5 maggio. In questa puntata vediamo tornare Mario Lenti e scopriamo che anche Magda, che stava uscendo con lui, è stata invitata ma evidentemente ha scelto di non presentarsi. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Si rivede in studio Mario, cavaliere che nelle ultime settimane aveva fatto parecchio discutere. Nonostante le voci sulla sua conoscenza con Magda. Situazione complicata anche per Cinzia, che oggi non ha trovato Marco in studio.🔗 Leggi su 2anews.it

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ANTICIPAZIONI SHOCK a Uomini e Donne Mario torna dopo 1 mese… ma Magda lo SCARICA!

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