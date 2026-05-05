Uomini e Donne registrazione 5 Maggio 2026 | le anticipazioni

Uomini e Donne torna con una nuova registrazione datata martedì 5 maggio 2026, ricca di sviluppi tra trono over e classico. Le anticipazioni raccontano di assenze che fanno discutere, ritorni inaspettati e confronti accesi in studio. Al centro dell’attenzione anche il percorso di Ciro Solimeno, sempre più vicino alla scelta finale, tra dubbi, emozioni e segnali che non passano inosservati. Età, ex moglie e vero lavoro di Mario Lenti Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 5 Maggio 2026: il ritorno di Mario Lenti. Tra i momenti più commentati della registrazione c’è il ritorno di Mario Lenti, cavaliere che in passato aveva fatto molto discutere.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Sara

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