Uomini e Donne registrazione 16 febbraio | Tina e Gianni contro Mario e Cinzia

Il 16 febbraio, durante la registrazione di Uomini e Donne, Tina e Gianni hanno attaccato duramente Mario e Cinzia. La discussione è scoppiata dopo che i due uomini hanno fatto alcune affermazioni che non sono piaciute alla conduttrice e all’opinionista. In studio, il diverbio ha attirato l’attenzione di tutti e ha portato a un confronto acceso.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 16 febbraio. Tina e Gianni attaccano lungamente Mario e Cinzia. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 16 febbraio. Scena del trono over presa da Tina Cipollari e Gianni Sperti che se la prendono con Mario e Cinzia, accusati di essersi messi d'accordo. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte proprio dal trono over. Mario, dopo alcune registrazioni di assenza, è rientrato in studio. Ha frequentato Cinzia e, in serata, è prevista una cena insieme. Per lui era scesa anche una nuova dama campana, ma ha deciso di non tenerla. 🔗 Leggi su 2anews.it

