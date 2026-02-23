Uomini e Donne Martina De Ioannon in lacrime per Gianmarco Steri | le rivelazioni

Martina De Ioannon, emozionata, si apre dopo i recenti commenti di Ciro Solimeno su Uomini e Donne. La donna si lascia andare alle lacrime, spiegando come il passato abbia influito sulla sua serenità. Durante l'intervista, rivela dettagli sulla sua relazione con Gianmarco Steri e il peso delle accuse ricevute. La sua testimonianza svela un aspetto inedito della vicenda che ha scosso il programma.

Martina De Ioannon si lascia andare per la prima volta dopo lo scandalo sollevato a Uomini e Donne dal suo ex Ciro Solimeno. In alcune storie Instagram, l’ex tronista ha raccontato un periodo complesso sul piano emotivo e psicologico, mostrando tutta la sua fragilità. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, la ragazza romana ha fatto riferimento a Gianmarco Steri. U&D, Agnese e Roberto: convivenza, data nozze e lutto Uomini e Donne news: il delicato momento di Martina De Ioannon. È stata la stessa Martina De Ioannon a spiegare di aver scelto un momento di solitudine per parlare direttamente ai suoi “amici social”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: come procede davvero la coppiaMartina De Ioannon e Gianmarco Steri sono una coppia che ha attirato l’attenzione dei media.

Niente GF per loro, sono stati fatti fuori dopo i no a confronti e interviste in tv”. Questa frase ha messo fine a tutte le speranze dei fan di vedere Martina De Ioannon e Gianmarco Steri tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Per settimane er - facebook.com facebook