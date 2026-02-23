Uomini e Donne Martina De Ioannon in lacrime per Gianmarco Steri | le rivelazioni

Da anticipazionitv.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina De Ioannon, emozionata, si apre dopo i recenti commenti di Ciro Solimeno su Uomini e Donne. La donna si lascia andare alle lacrime, spiegando come il passato abbia influito sulla sua serenità. Durante l'intervista, rivela dettagli sulla sua relazione con Gianmarco Steri e il peso delle accuse ricevute. La sua testimonianza svela un aspetto inedito della vicenda che ha scosso il programma.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon in lacrime per Gianmarco Steri: le rivelazioni

Martina De Ioannon  si lascia andare per la prima volta dopo lo scandalo sollevato a  Uomini e Donne  dal suo ex Ciro Solimeno. In alcune storie Instagram, l’ex tronista ha raccontato un periodo complesso sul piano emotivo e psicologico, mostrando tutta la sua fragilità. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, la ragazza romana ha fatto riferimento a  Gianmarco Steri. U&D, Agnese e Roberto: convivenza, data nozze e lutto Uomini e Donne news: il delicato momento di Martina De Ioannon. È stata la stessa Martina De Ioannon a spiegare di aver scelto un momento di solitudine per parlare direttamente ai suoi “amici social”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: come procede davvero la coppiaMartina De Ioannon e Gianmarco Steri sono una coppia che ha attirato l’attenzione dei media.

