Nella puntata del 7 maggio di Uomini e Donne si è assistito alla decisione di Giancarlo di interrompere la conoscenza con Marina. Contestualmente, Tiziana e Mauro hanno annunciato il loro matrimonio. Durante il confronto tra Marina e Giancarlo, i due hanno deciso di mettere fine alla relazione.

Nella puntata del 7 maggio di Uomini e Donne esplode il confronto tra Marina e Giancarlo, che decidono di interrompere la conoscenza. Emozioni invece per Tiziana e Mauro, pronti al matrimonio. Oggi, giovedì 7 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento Marina e Giancarlo hanno interrotto la frequentazione mentre un ex coppia del programma ha annunciato che presto si sposerà. Marina e Giancarlo interrompono la frequentazione dopo un duro confronto La puntata si è aperta con Marina e Giancarlo, che nelle ultime settimane avevano provato a capire se il loro rapporto potesse trasformarsi in qualcosa di più serio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Giancarlo chiude con Marina, Tiziana e Mauro si sposano

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