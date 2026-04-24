Ieri a Uomini e Donne si è assistito a un acceso confronto tra Marina e Giancarlo. Durante la registrazione, Giancarlo ha deciso di interrompere la conoscenza con Marina, suscitando la reazione di lei, che si è infuriata e ha dichiarato: “Per me è morto”. L'episodio ha portato a tensioni tra i protagonisti, con Giancarlo che si è mostrato visibilmente titubante nel corso del confronto.

Gli animi come al solito si sono scaldati ieri a Uomini e Donne, in studio c'è stato un confronto tra Marina e Giancarlo e lui è apparso alquanto titubante. I due stavano provando a conoscersi nel dating show, erano già usciti una volta insieme e lui mentre la salutava le ha rubato un bacio. La dama ci ha tenuto a precisare che non se lo aspettava, a parer suo certe cose capitano quando si crea la situazione e non così. Gli opinionisti non hanno perso l'occasione di attaccarla, sia Gianni che Tina si sono detti convinti che a lei il cavaliere non interessi affatto. Il cavaliere stuzzicato dagli opinionisti non è sembrato sicuro di voler uscire ancora con Marina Brochetta, durante il loro confronto però ha deciso di voler provare a conoscerla meglio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Giancarlo interrompe la conoscenza con Marina e lei si infuria: “Per me è morto”

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