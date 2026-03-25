Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Marina Brochetta ha deciso di mettere fine alla relazione con Stefano. Contestualmente, ha rivolto accuse ad Elisabetta Gigante, definendola “perfida e cattiva”. Lo scontro tra le due donne ha generato discussioni tra i presenti, creando un clima teso nello studio.

Non c'è mai pace a Uomini e Donne, nella puntata di oggi infatti è scoppiato un nuovo scontro, questa volta tra Elisabetta Gigante e Marina Brochetta. Cosa è successo in studio? Marina ha deciso di fare un passo indietro con Stefano dicendo che deve proteggersi. A detta sua non se la sente di vivere un'altra situazione dopo aver scoperto che il cavaliere ha sentito anche Elisabetta. Come al solito non sono mancate le velenose frecciatine da parte di Tina e Gianni, anche la Gigante ha provato ad intervenire facendo sbottare la dama. Visibilmente infastidita Marina ha duramente attaccato la dama con queste parole: "Tu stai zitta che sei una perfida e cattiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Marina chiude con Stefano e attacca Elisabetta: “Sei perfida e cattiva”

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