Uomini e Donne registrazione 28 marzo | torna Diego Tavani

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 28 marzo sono tornati in studio due protagonisti del trono over. Tra i partecipanti sono stati riavvicinati Diego Tavani e Sebastiano Mignosa, che hanno ripreso parte alle dinamiche del programma. La puntata ha visto quindi la presenza di entrambi i volti noti per gli appassionati della trasmissione.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione sabato 28 marzo. Due ritorni per il trono over: Diego Tavani e Sebastiano Mignosa. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 28 marzo. In questa puntata grandi ritorni per il trono over: Diego Tavani, ex corteggiatore di Ida Platano e Claudia D’Agostino, e Sebastiano Mignosa, ex di Elisabetta. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte con il trono over ma non ci sono ulteriori notizie. Per quanto riguarda il trono classico si accende il percorso di Ciro con due esterne che fanno discutere. A Roma, durante il concerto di Gigi D’Alessio, il tronista esce con Martina e tra i due scatta il bacio, già anticipato dalle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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