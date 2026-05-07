Uomini e Donne Ciro Solimeno pronto a fare una scelta | svelata la data

Ciro Solimeno, protagonista del programma televisivo Uomini e Donne, sta valutando quale delle due corteggiatrici, Martina Calabrò o Elisa Leonardi, possa ricevere una sua decisione definitiva. La sua frequentazione con entrambe prosegue con incontri e confronti, mentre si avvicina la data in cui annuncerà la sua scelta. La trasmissione ha annunciato che questa decisione sarà comunicata in una puntata prossima.

Il suo percorso non è stato particolarmente apprezzato dai telespettatori, infatti è riuscito addirittura a far calare gli ascolti dell'amatissimo dating show di Maria De Filippi. Incomprensioni e battibecchi non sono mancati e in varie occasioni le sue corteggiatrici sono andate vie. Il tronista dopo essersi recato da loro è sempre riuscito a farle tornare in studio. Ieri è stata registrata una nuova puntata della trasmissione, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che il tronista prima di prendere una decisione definitiva trascorrerà una giornata sia con Martina che con Elisa. Per lui saranno momenti decisivi perché lo aiuteranno a chiarire ogni suo dubbio in vista della scelta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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