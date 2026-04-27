Nell'ultima puntata di Uomini e Donne è stata ufficializzata la scelta di Ciro Solimeno, che ha dichiarato di essere impaziente di incontrare la persona che ha deciso di scegliere. Il percorso del tronista ha ricevuto molte critiche da parte del pubblico, che ha manifestato il proprio disappunto attraverso commenti sui social e una diminuzione degli spettatori che seguono il programma. La sua esperienza nel dating show si è conclusa con questa decisione, suscitando reazioni contrastanti tra gli spettatori.

Si è rivelato un vero e proprio flop il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, moltissime sono le critiche che riceve in ogni puntata e molti hanno anche smetto di seguire il suo percorso. Ormai non manca molto alla sua scelta, tra poco infatti lascerà il dating show di Maria De Filippi e coloro che stanno seguendo il trono si chiedono con quale delle sue corteggiatrice andrà via. Di recente è emerso che Elisa non si è presentata in studio durante una delle ultime registrazioni, non è però noto se Ciro Solimeno sia andato a riprenderla. A quanto pare il tronista ha già deciso con quale delle sue corteggiatrice vuole iniziare una storia d'amore fuori da Uomini e Donne.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, svelata la scelta di Ciro Solimeno: “Non vede l’ora di sceglierla”

Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

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