Uomini e Donne anticipazioni | chi sceglie Ciro Solimeno secondo la sua famiglia

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha partecipato a nuove esterne che hanno provocato discussioni tra le sue corteggiatrici. La famiglia del tronista è stata coinvolta nel processo di scelta, dando indicazioni su chi potrebbe essere la donna preferita. Le anticipazioni rivelano che le esterne hanno mostrato momenti significativi tra Ciro e alcune delle sue corteggiatrici, mantenendo alta l’attenzione sulla decisione finale.

Ciro Solimeno è stato protagonista di nuove esterne a Uomini e Donne che hanno acceso il confronto tra le sue corteggiatrici. Al centro delle dinamiche ci sono Elisa Leonardi e Martina Calibrò, coinvolte in situazioni molto diverse tra loro. Tra momenti di tensione, reazioni in studio e sviluppi inattesi, il percorso del tronista prosegue con nuovi elementi che influenzano i rapporti. Beatrice Valli parla di difficoltà e di come procede con Marco Fantini Le esterne di Ciro Solimeno. Durante la registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha portato in esterna sia Elisa Leonardi che Martina Calibrò. Due incontri che hanno mostrato dinamiche differenti e che hanno contribuito a delineare il percorso del tronista.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Anticipazioni Uomini e Donne, Ciro Solimeno sceglie: annuncio e nuovi sospetti sul tronistaLa registrazione di Uomini e Donne del 17 marzo 2026 ha portato nuovi sviluppi nel percorso di Ciro Solimeno.

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