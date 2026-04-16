Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 15 aprile. Ciro decide di non portare nessuna corteggiatrice in esterna. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 15 aprile. Ciro annuncia che si prenderà ancora 2 o 3 settimane per fare la sua scelta, intanto non ha portato nessuna corteggiatrice in esterna. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over, in particolare da Cinzia e Marco, assenti nella registrazione precedente per un ritardo del treno. I due raccontano di aver soggiornato nello stesso hotel, in camere separate, ma di aver trascorso comunque del tempo insieme fino a scambiarsi un bacio.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Uomini e Donne, anticipazioni 15 aprile: Ciro sorprende tutti

Notizie correlate

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni 8 aprile: puntata dedicata a Ciro

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 7-10 aprile 2026: tutto crolla per Ciro, doppio addio improvviso dopo una lite durissima. Diego e Cristina…

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 10 aprile - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne anticipazioni, corteggiatrice si dichiara a Ciro: tensione in studio; Uomini e Donne, le anticipazioni dell'8 aprile: la famiglia di Ciro si esprime su Martina ed Elisa; Uomini e Donne Anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: due di picche per Gemma, Cinzia contro tutti.

Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia il Trono Over e cambia tuttoNell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne una coppia ha deciso di lasciare insieme il programma e viversi fuori dal programma ... tuttosulgossip.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 16 aprile 2026| Scontro Gemma e Cinzia, Sabrina in lacrimeAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 16 aprile 2026: scontro tra Gemma Galgani e Cinzia Paolini, Sabrina Zago in lacrime ... ilsussidiario.net

Gli uomini di Emery dominano, giocando un primo tempo stellare, e mettendo il punto esclamativo nel finale. Rossoblù mai in partita ed eliminati contro la grande favorita del torneo - facebook.com facebook

“Se non è Dio glorificare l'uomo, la gloria degli uomini non è nulla”. Dal Gherontikón x.com