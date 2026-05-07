Dopo l’intervista andata in onda su Belve Crime, i magistrati di Bologna hanno deciso di risentire alcuni testimoni e protagonisti di quel periodo. La Banda Uno Bianca, attiva tra il 1987 e il 1994, è stata responsabile di rapine, attentati e omicidi, lasciando un segno indelebile nella storia criminale italiana. Ora, a distanza di anni, il caso torna sotto i riflettori per approfondire alcuni aspetti ancora oscuri di quel lungo periodo di violenza.

I magistrati di Bologna, che da tre anni hanno ripreso in mano le indagini sulla Banda della Uno Bianca, sentiranno nuovamente Roberto Savi, «il corto», l’ex poliziotto e insieme al fratello Fabio uno dei capi del gruppo criminale, in carcere dal 1994, che martedì sera nel corso di una intervista televisiva a Belve Crime, ha parlato delle «coperture» da parte dei servizi di cui avrebbe usufruito insieme ai suoi sodali. Affermando inoltre che il vero obiettivo della rapina all’armeria di via Volturno era eliminare l’ex carabiniere Pietro Capolungo, anche lui «ex dei servizi». Criminali che lasciarono sulla strada 23 morti e oltre 100 feriti, tra Bologna, la Romagna e le Marche, tra il 1987 e il 1994.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Uno Bianca, sette anni di terrore tra rapine e morti. Ecco perché la Banda è tornata al centro dell’attenzione

Notizie correlate

Rapine tra Napoli e Caserta travestiti da finanzieri: sgominata banda di sette personeSi spacciavano per uomini delle forze dell’ordine per compiere rapine tra le province di Napoli e Caserta.

Terrore al confine: Pakistan bombarda sette siti in Afghanistan, decine di morti tra cui bambiniIl drammatico inasprimento delle tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan ha raggiunto un nuovo e cruento apice nelle ultime ore.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Uno Bianca, storia della banda attiva in E. Romagna il 1987 e il 1994; Bugie e misteri sulla banda della Uno Bianca: perché si indaga ancora sugli omicidi che insanguinarono Emilia-Romagna e Marche; Roberto Savi a Belve Crime: Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti; La banda della Uno bianca agiva per conto dei servizi segreti?.

Uno Bianca, sette anni di terrore tra rapine e morti. Ecco perché la Banda è tornata al centro dell’attenzioneI magistrati di Bologna, che da tre anni hanno ripreso in mano le indagini sulla Banda della Uno Bianca, sentiranno nuovamente Roberto Savi, «il corto», l’ex poliziotto e insieme al fratello Fabio uno ... ilsole24ore.com

Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994Leggi su Sky TG24 l'articolo Uno Bianca, storia della banda che seminò il terrore in E. Romagna tra il 1987 e il 1994 ... tg24.sky.it

Il killer della banda della Uno bianca parla dalla Fagnani. E per sminuire le proprie responsabilità tira in ballo pure le barbe finte. «Prendevamo ordini e colpivamo su commissione». I pm e Lepore si scaldano, ma di questo show criminale non c’era bisogno. - facebook.com facebook

#UnoBianca Uno Bianca Reload: Cos’ha detto, VERAMENTE, Roberto Savi a “Belve Crime” x.com