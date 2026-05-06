Una banda composta da sette persone è stata smantellata dopo aver commesso rapine tra le province di Napoli e Caserta. I responsabili si travestivano da membri delle forze dell’ordine per mettere a segno i colpi. Le indagini hanno portato all’arresto degli uomini coinvolti, che si sono qualificati come finanzieri durante le azioni delittuose. L’operazione ha portato al sequestro di vari oggetti e utensili utilizzati per le rapine.

Si spacciavano per uomini delle forze dell’ordine per compiere rapine tra le province di Napoli e Caserta. Indossavano casacche della Guardia di Finanza, viaggiavano con lampeggianti accesi e utilizzavano auto rubate con targhe clonate per simulare veri controlli di polizia. All’alba di oggi la polizia ha eseguito sette misure cautelari disposte dal tribunale di Napoli su richiesta della procura: quattro persone sono state condotte in carcere, mentre per altre tre è stato disposto l’obbligo di dimora. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli hanno ricostruito una serie di colpi messi a segno tra aprile e luglio 2023. Il gruppo è ritenuto responsabile di nove rapine, alcune consumate e altre tentate, con un bottino complessivo stimato intorno ai 400mila euro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapine tra Napoli e Caserta travestiti da finanzieri: sgominata banda di sette persone

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