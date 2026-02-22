Terrore al confine | Pakistan bombarda sette siti in Afghanistan decine di morti tra cui bambini

Un attacco aereo ha colpito sette punti in Afghanistan, provocando decine di vittime tra civili e bambini. La decisione di Islamabad di lanciare i bombardamenti deriva da recenti scontri tra forze di sicurezza dei due paesi. I residenti riferiscono di esplosioni forti e di case distrutte, mentre le autorità di Kabul condannano l’intervento. Le tensioni tra i due paesi si intensificano, alimentando timori di un’escalation nel conflitto. La regione resta sotto stretta sorveglianza internazionale.

Il drammatico inasprimento delle tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan ha raggiunto un nuovo e cruento apice nelle ultime ore. Una serie di raid aerei condotti dalle forze militari pakistane ha colpito diverse zone residenziali e insediamenti nel territorio afghano orientale, provocando una vera e propria strage di civili. Le operazioni belliche, lanciate durante la notte, hanno trasformato villaggi un tempo tranquilli in scenari di macerie e disperazione. Le autorità locali hanno iniziato a scavare tra i detriti dei complessi abitativi colpiti dai missili, portando alla luce corpi senza vita e sopravvissuti in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

