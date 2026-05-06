I pm di Bologna interrogheranno Roberto Savi, uno dei leader della banda dell'Uno Bianca, dopo che lo stesso Savi ha rilasciato un'intervista alla trasmissione Rai Belve, trasmessa ieri sera. L'intervista ha trattato i servizi e la copertura legati alle attività del gruppo criminale. Savi si trova nel carcere di Bollate, dove è detenuto. L'incontro con gli investigatori è previsto nei prossimi giorni.

I pm di Bologna interrogheranno Roberto Savi, uno dei capi della banda della Uno bianca detenuto nel carcere di Bollate, dopo l'intervista rilasciata dallo stesso Savi alla trasmissione Rai Belve Crime e trasmessa ieri sera. L'interrogatorio non sarà svolto a breve. La Procura guidata da Paolo Guido, inoltre, acquisirà il video dell'intervista, nella quale l'ex poliziotto parla, tra le altre cose, di alcuni personaggi che avrebbero garantito alla banda una copertura dalle indagini e afferma che il vero scopo della rapina all'armeria di via Volturno era eliminare l'ex Carabiniere Pietro Capolungo. Omicidio che, fa capire Savi rispondendo all'intervistatrice Francesca Fagnani, sarebbe stato commissionato alla banda da altre persone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I pm di sentiranno Savi dopo l'intervista choc a Belve sui servizi e la copertura all'Uno Bianca

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