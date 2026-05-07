Unilever licenziamenti evitati e uscite incentivate | ecco i primi effetti dell’accordo sindacale Holdings

Unilever ha annunciato che, grazie a un accordo sindacale, sono stati evitati licenziamenti e sono state offerte uscite incentivanti ai lavoratori. La decisione riguarda la sede di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, e rappresenta il primo risultato pratico delle trattative avviate tra l’azienda e i rappresentanti dei dipendenti. L’intesa mira a ridimensionare la presenza occupazionale senza ricorrere a misure più drastiche.

Casalpusterlengo (Lodi), 7 maggio 2026 – Primo passo operativo per l'accordo Unilever. Arrivano le prime informative dopo la riunione, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, nella sede di Assolombarda a Lodi, sulla fase iniziale di attuazione dell’accordo sindacale collegato alla procedura di mobilità Holdings. Un passaggio operativo che ha portato alla formalizzazione delle prime soluzioni alternative ai licenziamenti previste dall’intesa sottoscritta tra azienda e organizzazioni sindacali. Nel dettaglio, è stato definito il trasferimento di sette lavoratori dalla Legal Entity Holdings alla Legal Entity Manufacturing: cinque appartenenti alla categoria impiegatizia e due a quella operaia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unilever, licenziamenti evitati e uscite incentivate: ecco i primi effetti dell’accordo sindacale Holdings Notizie correlate Unilever, trovato l’accordo sui 49 esuberi: evitati i licenziamentiCasalpusterlengo (Lodi), 17 aprile 2026 – Quarantanove esuberi su 110 dipendenti alla Unilever di Casalpusterlengo, ma senza licenziamenti. Esuberi Unilever, spiragli di luce. Obiettivo “zero licenziamenti“: "Uscite anticipate e ricollocazioni"Fumata grigia, tendente al bianco, al termine del primo serrato confronto svoltosi ieri mattina tra sindacati di categoria, Rsu e vertici della... Contenuti di approfondimento Si parla di: Airpack, c’è l’accordo: ai 41 lavoratori pacchetto di indennità e aiuto a trovare una nuova occupazione. Lodi e l’incubo licenziamenti: alla Unilever di Casalpusterlengo si tratta, Airpack di Ossago tira dritto e taglia 41 postiCasalpusterlengo (Lodi), 10 marzo 2026 – Due tavoli, due destini diversi: il lunedì nero delle vertenze sindacali nel Lodigiano si è chiuso con un bilancio a due facce. Se a Casalpusterlengo la ... ilgiorno.it Esuberi all’Unilever, c’è margine: Prepensionamenti fino a sette anniAperture positive da parte della multinazionale Unilever durante il secondo tavolo di confronto con i rappresentanti sindacali. La bufera, nello storico stabilimento specializzato in prodotti per ... ilgiorno.it