Esuberi Unilever spiragli di luce Obiettivo zero licenziamenti | Uscite anticipate e ricollocazioni

Al termine di un lungo confronto tra le parti, si è delineata una situazione in cui Unilever sta valutando uscite anticipate e ricollocazioni per i propri esuberi. L'azienda ha comunicato l'obiettivo di raggiungere lo stato “zero licenziamenti”, mentre i rappresentanti dei lavoratori hanno preso atto di alcune proposte. La discussione si è svolta ieri mattina, senza ancora definire decisioni definitive.

Fumata grigia, tendente al bianco, al termine del primo serrato confronto svoltosi ieri mattina tra sindacati di categoria, Rsu e vertici della multinazionale Unilever di Casalpusterlengo dopo l'apertura della procedura di mobilità per 49 lavoratori (31 impiegati, 17 manager e un operaio) del comparto di Ricerca e Sviluppo (R&D). Dopo il clima teso dei giorni scorsi e lo sciopero con picchetto che venerdì ha visto incrociare le braccia a tutti i 250 dipendenti del sito, l'incontro di ieri nella sede di Assolombarda ha segnato, forse, un punto di svolta nella trattativa appena iniziata e che dovrà concludersi necessariamente entro il 19 aprile prossimo, termine ultimo fissato dalla normativa.