Unifil | base italiana in Libano colpita da un razzo Nessun ferito danni solo a un mezzo militare

Questo pomeriggio, 7 maggio 2026, il Ministero della Difesa ha annunciato che una base italiana in Libano è stata colpita da un razzo. Non ci sono feriti tra i militari presenti, mentre sono stati riscontrati danni a un veicolo militare. L’attacco non ha provocato ulteriori conseguenze e le autorità stanno monitorando la situazione. L’incidente si inserisce nel quadro delle tensioni nella regione.

Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo e la dinamica dell’accaduto. Lo riferisce il ministero della Difesa, secondo cui il ministro Guido Crosetto è in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, il comandante del Covi e quello del contingente italiano per seguire costantemente l’evoluzione della situazione. A finire nella base italiana Unifil di Shama sarebbe stato un razzo a corto raggio da 107 millimetri, generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Le schegge del razzo, finito in campo aperto, avrebbero provocato la foratura di un mezzo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Unifil: base italiana in Libano colpita da un razzo. Nessun ferito, danni solo a un mezzo militare Notizie correlate Base italiana di Shama in Libano colpita da un razzo, danni a un mezzo ma nessun ferito: giallo su provenienzaUn razzo ha colpito la base di Shama, in Libano, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil (Forza di Interposizione in Libano delle... Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano: nessun feritoABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella base di Shama Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di verifica, è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito; Crosetto vede sottosegretario Onu Lacroix, ‘rafforzare ed estendere Unifil’; Brigata Sassari, medaglia d’argento al 151° Reggimento: decreto, cerimonia all’Aquila e missione UNIFIL; UNIFIL Sector West | interventi a supporto delle strutture sanitarie locali nel sud del Libano. Libano, razzo colpisce base italiana Unifil: nessun feritoUn razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente ... iltempo.it Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. Non si registrano ... ansa.it Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito. L'episodio a Shama. Accertamenti in corso per valutarne la provenienza e la dinamica #ANSA - facebook.com facebook #Mattarella: Encomiabile la ferma resilienza dei militari #Unifil in #Libano x.com