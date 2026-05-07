Base italiana di Shama in Libano colpita da un razzo danni a un mezzo ma nessun ferito | giallo su provenienza

Una base italiana situata a Shama, in Libano, è stata raggiunta da un razzo, provocando danni a un veicolo presente sul posto. Non sono stati registrati feriti tra le persone presenti. La provenienza del razzo resta ancora da chiarire, e al momento sono in corso le verifiche da parte delle autorità italiane e libanesi. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Un razzo ha colpito la base di Shama, in Libano, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil (Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite). Non è ancora chiaro chi l’abbia lanciato: un mezzo militare ha riportato lievi danni, ma non si registrano feriti tra il personale italiano. A riferirlo è stato direttamente il Ministero della Difesa, che ha confermato come siano in corso accertamenti per valutare provenienza e dinamica. Guido Crosetto è in contatto col capo di Stato maggiore della Difesa, il comandante del Covi e quello del contingente italiano per seguire costantemente l’evoluzione della situazione. Il secondo episodio in un mese Il 2 aprile 2026 un razzo aveva già colpito la base di Shama.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Base italiana di Shama in Libano colpita da un razzo, danni a un mezzo ma nessun ferito: giallo su provenienza Notizie correlate Razzo nella base italiana di Shama (UNIFIL), nessun ferito: danni lievi a un mezzoUn episodio è stato registrato nel pomeriggio all’interno della base di Shama, in Libano, dove ha sede il contingente italiano della missione delle... Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano: nessun feritoABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella base di Shama Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di verifica, è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito; Mattarella: Encomiabile la resilienza dei militari italiani. Elogiata la Brigata Sassari in Libano; Mattarella elogia la Brigata Sassari in Libano: Resilienza encomiabile; Brigata Sassari, medaglia d’argento al 151° Reggimento: decreto, cerimonia all’Aquila e missione UNIFIL. Libano, razzo colpisce la base Unifil italiana di Shama. Nessun feritoSi indaga sulla provenienza del colpo che ha centrato la sede del contingente di Unifil Sector West. Solo lievi danni a un mezzo militare ... tg24.sky.it Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Questo pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Un ... tuttosport.com Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito. L'episodio a Shama. Accertamenti in corso per valutarne la provenienza e la dinamica #ANSA - facebook.com facebook