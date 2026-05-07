Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano | nessun ferito

Nella base italiana di Shama, in Libano, un razzo è caduto nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, senza provocare feriti. L’episodio si è verificato all’interno della base, sede del contingente italiano impegnato nel settore Ovest della missione Unifil. Attualmente, le autorità stanno verificando l’origine del razzo, mentre non ci sono altre informazioni disponibili sui responsabili o sulle cause dell’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella base di Shama. Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di verifica, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano impegnato nel settore Ovest della missione Unifil in Libano. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti tra i militari italiani presenti nella struttura. L’impatto avrebbe causato soltanto danni lievi a un mezzo militare parcheggiato all’interno dell’area della base. Indagini sulla provenienza del razzo. Le autorità militari stanno svolgendo accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e la provenienza del razzo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano: nessun ferito Notizie correlate Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente... Razzo nella base italiana di Shama (UNIFIL), nessun ferito: danni lievi a un mezzoUn episodio è stato registrato nel pomeriggio all’interno della base di Shama, in Libano, dove ha sede il contingente italiano della missione delle... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito; SpaceX, il potente razzo Falcon Heavy torna in orbita per la prima volta in oltre un anno | VIDEO. Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. Non si registrano ... ansa.it Razzo colpisce la sede del contingente italiano Unifil in Libano: «Nessun ferito»Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo e la dinamica dell’accaduto. L ... gazzettadiparma.it Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito. L'episodio a Shama. Accertamenti in corso per valutarne la provenienza e la dinamica #ANSA - facebook.com facebook