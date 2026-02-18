Unicusano Avellino Basket-UEB Gesteco Cividale via alla prevendita dei biglietti

I ticket potranno essere acquistati in prevendita sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 22 febbraio alle ore 18.00 contro la UEB Gesteco Cividale, incontro valido per il ventinovesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest. I ticket potranno essere acquistati in prevendita sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da sabato sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari: sabato: 10.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Unicusano Avellino Basket-Estra Pistoia, al via la prevendita dei biglietti per il matchÈ aperta la prevendita online dei biglietti per il match tra Unicusano Avellino Basket e Estra Pistoia, in programma domenica 11 gennaio alle ore 18.

NextGen Match, l’iniziativa promossa da Università Niccolò Cusano e Avellino Basket per i giovaniIn vista della sfida casalinga del 22 febbraio tra Unicusano Avellino Basket e Gesteco Eagles Cividale, l’Università Niccolò Cusano e la S.S. Avellino Basket lanciano il progetto NextGen Match, un a ... irpinianews.it

Il 22 febbraio, in occasione di Unicusano Avellino Basket – Gesteco Eagles Cividale, nasce il progetto NextGen Match, promosso dall'Università Niccolò Cusano e dalla S.S. Avellino Basket. Duecento ingressi gratuiti per i giovani tra i 18 e i 25 anni