Unicredit finanzia lo sviluppo di un immobile residenziale a Roma

Unicredit ha approvato un finanziamento di 32,5 milioni di euro a Wonder Spv, società coinvolta in un'operazione di cartolarizzazione secondo le disposizioni dell'articolo 2447-bis del codice civile. Il prestito, garantito da un'ipoteca, riguarda la realizzazione di un immobile residenziale situato a Roma. La banca ha comunicato ufficialmente la concessione del finanziamento, che sarà destinato allo sviluppo dell’immobile nella capitale italiana.

Unicredit ha concesso un finanziamento ipotecario bilaterale, di 32,5 milioni di euro, a Wonder Spv, veicolo di cartolarizzazione ai sensi dell’art.7.2 L.13099, finalizzato a supportare l’acquisto e lo sviluppo residenziale di Pacifico Living, a Roma, nel prestigioso quartiere dell’Eur. In una prima fase del progetto saranno realizzati 120 appartamenti, di cui 35 volti a promuovere l’accesso alla casa quale generatore simbolico di coesione sociale, per poi procedere alla realizzazione di ulteriori 150 unità immobiliari. Un intervento che coniuga qualità architettonica ed estetica, con un progresso tecnologico volto al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e una capacità di ospitare il verde non semplicemente come complemento estetico ma come frammento della natura.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit finanzia lo sviluppo di un immobile residenziale a Roma Notizie correlate Unicredit finanzia progetti di sviluppo immobiliare a Milano e RomaAllegria Developments, società specializzata nello sviluppo di soluzioni Pbsa (alloggi per studenti appositamente costruiti) e flex-living, insieme... Leggi anche: Accordo Confcommercio e Unicredit per lo sviluppo delle Pmi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Unicredit finanzia un albergo di lusso in Puglia con 73 milioni di euro; Unicredit, il nuovo risiko parte da Generali. La banca verso il 10% del Leone. Ecco le ragioni della scalata; Commerzbank, Merz studia l’arrocco statalista contro Unicredit; UniCredit: finanziamento da 15 milioni di euro a Zanutta S.p.A. a supporto dei piani di crescita del Gruppo. UniCredit finanzia lo sviluppo di un immobile residenziale a RomaPlafoni (UniCredit): Il nostro gruppo offre supporto finanziario, leasing immobiliare e servizi di consulenza specialistica per operazioni di sviluppo, ristrutturazione e gestione del patrimonio ... affaritaliani.it UniCredit finanzia lo sviluppo del living a Milano e Roma: 30,5 milioni per nuovi progetti residenzialiUniCredit rafforza il proprio impegno nel settore immobiliare sostenendo nuovi progetti di sviluppo nel segmento del living in Italia, con un focus particolare su student housing e soluzioni abitative ... affaritaliani.it Sostegno allo #sviluppo UniCredit finanzia Zanutta Spa con 15 milioni, grazie al #finanziamento il gruppo potrà proseguire nell'attuazione del proprio piano #industriale, rafforzando il posizionamento competitivo, continuando a #investire in un modello di busi x.com UniCredit finanzia Panealba S.r.l. per l'acquisizione di compendio immobiliare a Cherasco dal fondo inglese Ares Management Continua a leggere: https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2026/april/unicredit-finanzia-panealba-s-r-l--per-l - facebook.com facebook