unicredit finanzia progetti di sviluppo immobiliare a milano e roma

Unicredit ha annunciato di aver finanziato diversi progetti di sviluppo immobiliare a Milano e Roma. Tra le iniziative coinvolte, spiccano interventi di ripristino e costruzione di immobili destinati a vari usi. La società Allegria Developments, attiva nel settore della realizzazione di alloggi per studenti, è tra le aziende coinvolte nei progetti. Le operazioni di finanziamento mirano a sostenere le attività di sviluppo in entrambe le città italiane.

Allegria Developments, società specializzata nello sviluppo di soluzioni Pbsa (alloggi per studenti appositamente costruiti) e flex-living, insieme alla famiglia Bongiorno, ha lanciato New Living, una piattaforma di investimento dedicata al settore living italiano, realizzata in partnership con un primario investitore istituzionale internazionale e con Azimut infrastructures & Real assets. Il settore alloggi per studenti ( student housing ) e alloggi per giovani professionisti ( young professional living ), pur in rapida crescita, rimane in Italia ancora fortemente sottodimensionato rispetto al resto d’Europa. Ad oggi la piattaforma New Living ha raccolto circa 50 milioni di euro di capitale da partner principali e investitori privati e ulteriori 50 milioni di finanziamenti bancari senior.🔗 Leggi su Lettera43.it

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