Mamma che capolavoro! laboratorio creativo per bambini per la festa della mamma

Sabato 9 maggio, il Museo Miniscalchi-Erizzo ospita un laboratorio dedicato ai bambini in occasione della festa della mamma. L’evento inizia alle 15 e prevede una visita alle collezioni del museo, seguita da un’attività pratica di creazione di biglietti di auguri e regali, realizzati interamente con carta e colla. L’obiettivo è offrire ai più piccoli un momento di divertimento e di espressione creativa.