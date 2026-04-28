Mamma che capolavoro! laboratorio creativo per bambini per la festa della mamma
Sabato 9 maggio, il Museo Miniscalchi-Erizzo ospita un laboratorio dedicato ai bambini in occasione della festa della mamma. L’evento inizia alle 15 e prevede una visita alle collezioni del museo, seguita da un’attività pratica di creazione di biglietti di auguri e regali, realizzati interamente con carta e colla. L’obiettivo è offrire ai più piccoli un momento di divertimento e di espressione creativa.
Sabato 9 maggio, dalle ore 15, il Museo Miniscalchi-Erizzo si trasforma in un laboratorio di idee e creatività! Dopo una breve visita alle collezioni del Museo, i bambini potranno dare vita a un biglietto di auguri per la mamma e un regalo speciale, realizzati interamente con la carta e grazie.🔗 Leggi su Veronasera.it
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