Ungheria la UE non vuole sbloccare tutti i fondi

L’Unione Europea ha presentato 27 richieste al nuovo Primo Ministro ungherese per sbloccare i fondi destinati al paese. Finora, però, non sono stati concessi tutti i finanziamenti richiesti, poiché l’UE ha deciso di mantenere alcune risorse congelate. La questione riguarda le condizioni legate alla governance e al rispetto delle normative comunitarie. La situazione si trascina da settimane senza una risoluzione definitiva.

La Commissione europea non vuole sbloccare tutti i fondi dovuti all’Ungheria. Budapest si aspetta di ricevere un totale di 10,4 miliardi di euro, riferisce Politico. Dell’importo totale, 6,5 miliardi di euro dovrebbero essere assegnati all’Ungheria sotto forma di sovvenzioni, mentre altri 3,9 miliardi di euro sono sotto forma di prestiti. L’ostacolo principale è il fallimento dell’Ungheria nel soddisfare le condizioni di riforma politica interna stabilite dall’Unione europea. La scadenza per queste riforme è il 31 agosto, ed è improbabile che i cambiamenti necessari possano essere apportati entro quella data, ha chiarito la pubblicazione. Allo stesso tempo, l’UE ha già avanzato 27 richieste al potenziale nuovo Primo Ministro ungherese Péter Márki-Zay per sbloccare i beni bloccati, come indicato nell’articolo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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