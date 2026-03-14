Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità una mozione che chiede di sbloccare i fondi europei destinati a coprire i danni causati dal maltempo nella regione. La richiesta mira a ottenere risorse da parte dell’Unione Europea per intervenire sui danni provocati dalle recenti avversità atmosferiche. La mozione è stata presentata da diversi rappresentanti politici e approvata senza opposizioni.

Una mozione unanime del Consiglio regionale della Calabria punta a sbloccare risorse europee per i danni del maltempo. I capigruppo chiedono alla Giunta di sollecitare Roma e Bruxelles per attivare il Fondo di solidarietà dell’Unione europea. L’iniziativa scaturisce dagli eventi meteorologici del 20 gennaio scorso, che hanno lasciato nel territorio calabrese una scia di allagamenti, frane e smottamenti. Le infrastrutture pubbliche, la viabilità e le abitazioni private subiscono ingenti danni, mentre l’economia locale affronta una crisi produttiva immediata. I firmatari del documento sono Vincenzo Bruno, Ernesto Alecci, Francesco De Cicco, Filomena Greco ed Elisa Scutellà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: mozione per sbloccare fondi UE dopo il maltempo

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