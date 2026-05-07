L’estate 2026 porta con sé un ritorno di tendenza che richiama il mare, con le sirene come protagoniste. Diversi brand di moda, tra cui alcuni nomi di spicco, hanno inserito nelle loro collezioni elementi ispirati agli abissi marini. Anche il Met Gala di quest’anno ha mostrato abiti che richiamano il tema, confermando il trend in voga per la stagione.

Le sirene sono tornate, giusto in tempo per l’estate 2026. Da Vivetta a Chanel, molti brand hanno sentito il richiamo degli abissi, e i look del Met Gala 2026 lo hanno confermato. Non parliamo solo di moda mare: le office siren portano il fascino misterioso delle creature mitologiche anche alla scrivania, nell’abbigliamento business-casual per la vita quotidiana. Bella e pericolosa: l’archetipo della sirena. Per la gioia di Internet – soprattutto di Pinterest, dove l’estetica “mermaid” va alla grande – Matthieu Blazy lo ha reso ufficiale: sarà un’estate da sirene. Il teaser della collezione Resort 2027, presentata a Biarritz, mostrava una sirena sugli scogli, o intenta a tuffarsi tra le onde.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un’estate da sirena: la moda 2026 sente il richiamo del mare

Notizie correlate

Il richiamo del mare sfida il cielo grigio del primo maggio: nessun assalto, ma la voglia d'estate vince su tuttoNessun assalto, anche perché proprio per oggi la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta “gialla” per l'Agrigentino.

Giulia Michelini non si sente una diva. Ma la moda non è d’accordoLa moda ha trovato una nuova stella? Dopo tanti anni di carriera, il 2026 sembra per Giulia Michelini l’anno della consacrazione, tanto sul lavoro...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Blazy inarrestabile. Le sirene di Chanel conquistano Biarritz; Le sirene di Chanel lanciano la tendenza manicure più sognante dell'estate; Julián debutta in anteprima mondiale con le sorelle Saldaña come produttrici esecutive.; Piratecore, lo stile dei corsari continua a dettare tendenza per la Primavera/Estate 2026.

Le sirene di Chanel lanciano la tendenza manicure più sognante dell'estateLa manicure da passerella è giocosa, iridescente e un po’ fantasiosa ... msn.com

Castellabate si fa bella per l'estate! Sono iniziati i lavori di pulizia e manutenzione degli arenili, partendo dalla splendida spiaggia del Pozzillo. Un intervento che punta alla sicurezza e al decoro, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla tutela della P - facebook.com facebook

Maggio sa fare anche l’estate piena. E proprio per questo, un maggio dinamico e vicino alla norma è una buona notizia. Nel maggio 2008 Roma Collegio Romano raggiunse +33,5 °C, record mensile della serie storica 1782-2017. Nel maggio 2009 Milano Lin x.com