Giulia Michelini afferma di non considerarsi una diva, ma la moda sembra avere opinioni diverse. Dopo anni di attività nel settore, il 2026 potrebbe rappresentare un momento di grande visibilità per l’attrice, sia nel mondo del cinema che nel mondo della moda. La sua presenza si fa notare e crea attenzione tra gli addetti ai lavori, che la coinvolgono in nuove iniziative e collaborazioni.

La moda ha trovato una nuova stella? Dopo tanti anni di carriera, il 2026 sembra per Giulia Michelini l’anno della consacrazione, tanto sul lavoro quanto nel fashion system. Dopo il successo di Rosy Abate prima e la serie tv Netflix Motorvalley e il film Il Falsario dopo, ora è il turno delle Maison che la cercano e vestono sempre più spesso. Da Max Mara a Etro, dai front row delle sfilate ai red carpet, fino al salottino di Belve insieme a Francesca Fagnani: è ufficialmente l’attrice italiana più cercate dalla moda al momento. Uno stile decisamente romano. Lo stile della Michelini, prima che la moda ci mettesse il proprio zampino, è sempre stato molto neutro, comodo, romano nella sua accezione più rilassata.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giulia Michelini non si sente una diva. Ma la moda non è d’accordo

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