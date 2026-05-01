Il richiamo del mare sfida il cielo grigio del primo maggio | nessun assalto ma la voglia d' estate vince su tutto

Il primo maggio si apre con un cielo grigio e il richiamo del mare, ma senza grandi affluenze o assalti alle spiagge. Oggi, la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta “gialla” per l'area dell'Agrigentino, segnalando condizioni di attenzione. Nonostante il clima, cresce la voglia di estate e di giornate di mare, anche se le misure di sicurezza restano in vigore. La giornata si svolge senza particolari incidenti o situazioni di emergenza.