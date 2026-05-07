La stagione degli Juniores Nazionali del Prato si è conclusa lo scorso 11 aprile. Tra i protagonisti, c’è la giovane Sara Colzi, che si è distinta come migliore della sua squadra. Nell’ultima partita, un gol di Rondoni ha concluso l’incontro. La squadra ha concluso il campionato con alcuni risultati significativi, mentre i giovani atleti si preparano per le prossime sfide.

Se la stagione degli Juniores Nazionali del Prato si è conclusa lo scorso 11 aprile con il terzultimo posto nel girone E (con un bottino di 25 punti, frutto di un cammino da sei vittorie, sette pareggi e 15 sconfitte), quella delle altre due formazioni del settore giovanile biancazzurro deve ancora terminare. Sia gli Allievi Regionali che i Giovanissimi Regionali, infatti, si sono qualificati alla Coppa Toscana delle rispettive categorie. Partiamo dall’Under 17, che ha finito il campionato classificandosi al terzo posto nel girone C, dietro solamente al Montignoso e al Montemurlo. Il gruppo guidato da Sara Colzi ha totalizzato 64 punti, con 20 successi, quattro pareggi e sei ko.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Under 17, "miss" Sara Colzi super. E nell’ultima partita Rondoni-gol

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